Карпов Михаил Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15667. КАРПОВ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Бежецк. у., Молочевск. в., д. Желобепь; — Н. С. 4 р. г. Рыбинска. Хищение, пр. р. 9 м. Исп. 30 июня 920.
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