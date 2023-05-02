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Беляков Петр Капитонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков
Имя
Петр
Отчество
Капитонов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
18218. БѢЛЯКОВЪ, Петръ Капитоновъ. Ув. въ зап. ефрейт. изъ кр. Петров. у., Лопатинск. в., с. Елшанки (хлѣбопаш.), 21 л.; приг. 4. С. 8 уч. Петров. окр., за покуш. на кражу, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 23 Окт. 1885 г.

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