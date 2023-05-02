Беляков Петр Капитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Капитонов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18218. БѢЛЯКОВЪ, Петръ Капитоновъ. Ув. въ зап. ефрейт. изъ кр. Петров. у., Лопатинск. в., с. Елшанки (хлѣбопаш.), 21 л.; приг. 4. С. 8 уч. Петров. окр., за покуш. на кражу, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 23 Окт. 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.