Гусинский Николай Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусинский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46383. ГУСИНСКІЙ, НИКОЛАЙ ОСИПОВЪ. К. Новозыбков. у., Куршановск. в., с. Крапивны, 38 л.; — М. С. 1 уч. г. Одессы (въ 4 р.), 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Янв. 905. | 901 27022 169 М. | 99 17908 169 М. | 900 1884 1465 У.
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