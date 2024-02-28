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Гусинский Николай Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусинский
Имя
Николай
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
28 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46383. ГУСИНСКІЙ, НИКОЛАЙ ОСИПОВЪ. К. Новозыбков. у., Куршановск. в., с. Крапивны, 38 л.; — М. С. 1 уч. г. Одессы (въ 4 р.), 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Янв. 905. | 901 27022 169 М. | 99 17908 169 М. | 900 1884 1465 У.

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