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Клоков Павел Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клоков
Имя
Павел
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
18 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
7055. Клоков Павел Семенович, 19 л., Орловск. г., Елецк. у., Ламск. в., д. Лукошкиной. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 18 янв. 926.

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