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Ковалев Василий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Василий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6076. КОВАЛЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 42 л., Тверск. г., Бежецк. у. и в., д. Теребени, Н. С. 2 уч. Бежецк. у., Ст. 168, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 31 дек. 923.

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