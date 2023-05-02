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Сидоров Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
30 январь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9080. СИДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 47 л., Ачинск. у., Назаровск. в., д. Чердаковой. Н. С. 4 уч. Щегловск. у. Ст. ст. 143 и 176, лиш. св. 3 г. 2 м., Исп. 30 янв. 9233.

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