Сидоров Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 30 январь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9080. СИДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 47 л., Ачинск. у., Назаровск. в., д. Чердаковой. Н. С. 4 уч. Щегловск. у. Ст. ст. 143 и 176, лиш. св. 3 г. 2 м., Исп. 30 янв. 9233.
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