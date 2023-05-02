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Песелев Моисей Давидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Песелев
Имя
Моисей
Отчество
Давидович
Дата исполнения приговора
09 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8276. ПЕСЕЛЕВ МОИСЕЙ ДАВИДОВИЧ, 35 л., Велижск. у., мест. Белицы. Н. С. 2 уч. г. Смоленска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 8 м. 6 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ѴІ—24.

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