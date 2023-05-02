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Тараканов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тараканов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8340. ТАРАКАНОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л. Гр. г. Грозного; — Р. В. Т. Владикавказск. ж. д. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. 29 ноябр. 921.

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