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Сорокина Александра Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокина
Имя
Александра
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
30 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10177. СОРОКИНА, АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА, 30 л. Гр. Бронницк. у., Дерновск. в., д. Малькова; — Н. С. 5 уч. Бронницк. у. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 30 авг. 920.

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