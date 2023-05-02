Данилов Кирилл Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3727. ДАНИЛОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ, 23 л., Пятигорск. отд., станицы Незлобиной. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. Кавал. бриг. Ст. 186, лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 9 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.