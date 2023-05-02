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Данилов Кирилл Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Кирилл
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3727. ДАНИЛОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ, 23 л., Пятигорск. отд., станицы Незлобиной. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. Кавал. бриг. Ст. 186, лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 9 авг. 923.

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