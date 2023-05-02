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Очертянный Прокофий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Очертянный
Имя
Прокофий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6227. ОЧЕРТЯННЫЙ, ПРОКОФИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 50 л. Гр. Славянск, отд. ст. Ново—Раевской;— Кубано-Черноморск. Ревтриб. Контр—Револ., лиш. св. 5 л. Исп. 11 сент. 921.

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