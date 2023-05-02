Шабалин Фрол Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабалин
- Имя
- Фрол
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20550. ШАБАЛИН, ФРОЛ СЕМЕНОВИЧ. Гр. Ряжск. у., Ясеновск. в., д. Борисовки; — Р. В. Т. В. Н. У. С. г. Рязани. Дезертир., лиш. св. 5 л. Исп. 15 нояб. 920.
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