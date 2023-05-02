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Абакумов Михаил Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абакумов
Имя
Михаил
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
04 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
Источник
Скан
Оригинальная запись
2. Абакумов Михаил Архипович, 23 л., Курск. у., Ямск. в., с. Пушкарного. Н. С. Деж. кам. г. Курска. Ст. 180, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 4/І—27.

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