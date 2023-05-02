Абакумов Михаил Архипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абакумов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Архипович
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 1
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2. Абакумов Михаил Архипович, 23 л., Курск. у., Ямск. в., с. Пушкарного. Н. С. Деж. кам. г. Курска. Ст. 180, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 4/І—27.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.