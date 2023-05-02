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Сучков Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сучков
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
31 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
10493. СУЧКОВ, ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 36 л. Гр. Михайловск. у., Ижеславльск. в. и с.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Укрыв. кражи, пр. р. 6 м., с зач. 28 д. пр. з. Исп. 31 июля 920.

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