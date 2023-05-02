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Каширина Анна Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каширина
Имя
Анна
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
11 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
65424. КАШИРИНА, АННА АЛЕКсѣева. К. Мало-Архангельск. у., Фешненск. в., д. Дурневой, 22 л.; — У. Чл. О. С., по 3 уч. Екатеринослав. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 11 Іюля 907.

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