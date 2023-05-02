Кузнецова Евдокия Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 116520. КУЗНЕЦОВА, ЕВДОКІЯ Григорьева. К. Дмитров. у., Ольговск. в., д. Горчаковой, 36 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Таганск. уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Авг. 909. | 902 45688 282 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 45686. | 99 74723 1655 У. | 94 59498 169 М. | 95 33080 169 М.
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