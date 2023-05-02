Салин Адриан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салин
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87163. САЛИНЪ, АДРІАНЪ ПЕТРОВЪ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пензен. у., П.-Арчадинск. в., с. Югина; — Пензен. О. С., 7 Марта 911, 152 и 1 ч. 1655 У. (2 прест.), арест. отд. 1 г. Исп. 28 Марта 911. | 910 41899 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 114219, кот. въ свою очер. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 92765. | 907 27903 170 М.
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