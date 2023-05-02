Голяков Лукьян Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голяков
- Имя
- Лукьян
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19218. ГОЛЯКОВЪ, Лукьянъ Ѳедоровъ. Кр. Дмитров. у., Мало-Бобровск. в., д. Круглой (хлѣбопаш.), 21 г.; приг. М. С. 1 уч. Дмитров. у., Орлов. г., по 134, 154, 155, 156 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 21 Янв. 1887 г.
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