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Королев Георгий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Георгий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6594. КОРОЛЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 31 г., Старицк. у., д. Тихменево, В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 34 авг. 923.

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