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Желтиков Константин Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желтиков
Имя
Константин
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
23796. ЖЕЛТИКОВ, КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 49 л. Гр. Мышкинск. у., Поводинск. в., д. Кузьминской; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 1 г. Исп. 23 июня 920.

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