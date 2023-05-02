Желтиков Константин Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желтиков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23796. ЖЕЛТИКОВ, КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 49 л. Гр. Мышкинск. у., Поводинск. в., д. Кузьминской; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 1 г. Исп. 23 июня 920.
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