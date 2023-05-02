Сулейманов Мингазетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сулейманов
- Имя
- Мингазетдин
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50806. СУЛЕЙМАНОВЪ, МИНГАЗЕТДИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ башк. Белебеев. у., Алыпаевск. в., д. Нижне-Авризовой, 22 л.; — Оренбург. О. С. (въ 3 р.), 2 ч. 1653 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 12 Мая 905. | 904 9041 1652 У. | 901 86061 169 М.
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