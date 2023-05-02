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Ананьев Петр Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Петр
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
548. АНАНЬЕВ ПЕТР ЛУКИЧ, 28 л., г. Темрюка. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76, лиш. св. 10 л. и пор. цр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 6 окт. 924.

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