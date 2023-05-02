Курицин Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курицин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134939. КУРИЦИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Шуи, 49 л., рд. въ д. Чижовѣ, Афанасьевск. в., Шуйск. у.;—Г. С. г. Шуи 27 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 8 м. Исп. 30 Окт. 909.
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