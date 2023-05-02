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Курицин Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курицин
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
134939. КУРИЦИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Шуи, 49 л., рд. въ д. Чижовѣ, Афанасьевск. в., Шуйск. у.;—Г. С. г. Шуи 27 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 8 м. Исп. 30 Окт. 909.

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