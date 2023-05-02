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Якимычев Алексей Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якимычев
Имя
Алексей
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 484
Источник
Скан
Оригинальная запись
142090. ЯКИМЫЧЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНТОНОВЪ. К. Петров. у., Порзовск. в., д. Трегубовки, 38 л.; — З. Н. 4 уч. Петров. у. Саратов. г. 23 Іюня 907, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Окт. 909.

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