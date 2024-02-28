Ивлев Аполлон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлев Аполлон Петров

Ивлев Аполлон Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивлев
Имя
Аполлон
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
20 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
133150. ИВЛЕВЪ, АПОЛЛОНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Іевлевъ). К. Орск. у., Преображенск. в., с. Петровки, 53 л.; — Саратов. С. П., 271 У., тюр. 4 м. Исп. 20 Апр. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close