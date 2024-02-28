Ивлев Аполлон Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивлев
- Имя
- Аполлон
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133150. ИВЛЕВЪ, АПОЛЛОНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Іевлевъ). К. Орск. у., Преображенск. в., с. Петровки, 53 л.; — Саратов. С. П., 271 У., тюр. 4 м. Исп. 20 Апр. 909.
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