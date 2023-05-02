Штайншнейдер Мендель Вульфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штайншнейдер
- Имя
- Мендель
- Отчество
- Вульфов
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46994. ШТАЙНШНЕЙДЕРЪ, МЕНДЕЛЬ Вульфовъ, Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. Глуско, гм. Карминска, Ново-Александрійск. у., 54 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У. и 172 М., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Марта 907. | 904 10726 1655 У. | 89 90175 1655 У. | 99 106902 1655 У. | 88 66831 169 М. | 96 103529 1655 У. | 87 48356 169 М. | 92 53098 170¹ М.
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