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Тангри-Кули-Оглы Паша Тангри-Кули-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тангри-Кули-Оглы
Имя
Паша
Отчество
Тангри-Кули-Оглы
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
50893. ТАНГРИ-КУЛИ-ОГЛЫ, ПАША Тангри-Кули-Оглы. Под. с., жит. с. Казахларъ, Карягинск. у., 30 л.; — Карягин. М. С., Елисаветпольск. г., 139 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 4 Іюня 905.

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