Бондарь Андрей Тимоеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тимоеев
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20619. БОНДАРЬ, АНДРЕЙ (АДРІАНЪ) ТИМОЕЕВ (онъ же Бондаренко(въ). Лиш. ос. пр. изъ к. Уманск. у., Тальянск. в., с. Рочей, 27 л.;—Умансксъ нак. по приг., напеч. въ 906 г. № 41439, арест. отд.5 л. и 3 м. Исп. 19 Янв. 909, счит. ср. съ 22 Іюня 908. 904 84857 1655 У. | 97 52671 169 М. | 99 46211 170 М. | 97 27748 172 М.
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