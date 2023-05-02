Банников Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банников
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 642. БАННИКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Инсаровск. у, Старо-Верхисенск. в., с. Патиненский Острог. Пензенск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр 3 г. Исп. 26 сент. 923.
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