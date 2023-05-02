Работин Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Работин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8876. РАБОТИН, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Гороховецк. у., Нижне-Ландеховск. в., с. Дорожина; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 10 февр. 920.
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