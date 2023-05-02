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Щербаков Максим Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербаков
Имя
Максим
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 477
Источник
Скан
Оригинальная запись
141908. ЩЕРБАКОВЪ, МАКСИМЪ ПАВЛОВЪ. К. Шадринск. у., Николаевск. в., д. Чердынской, 29 л.; — Екртеринбург. О. С. 11 Сент. 909, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 17 Окт. 909.

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