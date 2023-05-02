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Яковлев Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
24 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 331
Источник
Скан
Оригинальная запись
117215. ЯКОВЛЕВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ, 28 л. Мщ. г. Шлиссельбурга; — СПБ. Ст. М. С. 8 уч., 24 Іюня 911, 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Іюня 911. | 910 60304 169 М. | 12 Янв. 910 г. СПБ. Ст. М. С. 7 уч., 49 М., т. 18 дн. 17 Мая 905 г. СПБ. Ст. М. С. 19 уч., 49 М., т. 15 дн.

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