Попов Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52104. поповъ, дмитрій ивановъ, К. СПБ. у., Парголовск, в., д. 3-го Парголова, 20 л., — СПБ. О. С., 134, 138, 140, 149, 152, 13, 1525, 2 ч. 1526, 1528 и 1642 У., тюр. 5 л. Исп. 10 Апр. 907.
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