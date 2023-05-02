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Попов Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
52104. поповъ, дмитрій ивановъ, К. СПБ. у., Парголовск, в., д. 3-го Парголова, 20 л., — СПБ. О. С., 134, 138, 140, 149, 152, 13, 1525, 2 ч. 1526, 1528 и 1642 У., тюр. 5 л. Исп. 10 Апр. 907.

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