Поздняков Пантелеймон Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поздняков
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 551
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15487. ПОЗДНЯКОВЪ, пантелеймонъ Никитинъ. К. Крестецк. у., Заозерск. в., д. Холма-Опечки, 27 л.; — Новгород. О. С., 134, 135 и 1641 У., по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Крестецк. у., отъ 23 Нояб. 907 г., арест. отд. 5 л. Исп. 12 Нояб. 908. | 903 26021 169 М. | 97 18886 172 М.
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