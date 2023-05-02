Леваков Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеваков Василий Федоров

Леваков Василий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леваков
Имя
Василий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
50634. ЛЕВАКОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОровъ. К. Брянск. у., Елисеевск. в., д. Тятовки, 18 л., рд. на Брянскомъ рельсов. заводѣ; — Г. С. 2 уч. г. Брянска, 172 М. (укрыв. ), тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 9б7.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close