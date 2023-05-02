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Бычков Семен Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бычков
Имя
Семен
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
2106. БЫЧКОВ СЕМЕН ФИЛИППОВИЧ, 21 г., Самарск. у., Кандобульск. в., с. Мардовник. Самарск. Губсуд. Ст. 91 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 20 марта 923.

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