Медведев Никон Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Никон
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5255. МЕДВѢДЕВЪ, НИКОНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Шуйск. у., Кочневск в., с. Рожнова, 27 л.; — Владимірск. О. С., 9, 115, 133, 134, 135, 1641, 1654 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 4877, арест. отд. 5 л. и 2 м. Исп. 19 Дек. 906. 903 49852 1655 У. | 901 36176 169 М. 902 66644 169 М.
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