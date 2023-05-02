Тюрин Максим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюрин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12606. Тюрин Максим Иванов., 24 л., Рязанск. г., Скопинск. у., Малинковск. в., д. Лединевки. В. Т. Черн. фл. Ст. ст. 2 ч. 74, 1 ч. 193⁴, л. с. 1½ г. 8 окт. 927.
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