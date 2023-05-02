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Калинин Афанасий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Афанасий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4045. КАЛИНИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Пермск. у., Лобановск. в., д. Балантанки. Пермск. Губсуд. Ст. 204, лиш. св. 1 г. Исп. 31 марта 923.

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