Вахкале Эдуард Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вахкале
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16829. ВАХКАЛЕ, ЭДУАРДЪ ГАНСОВЪ (онъ же Вахкаль), 17 л. К. Юрьев, у., Пурманск. в.; — Рижск. О. С., 30 Нояб. 910, 1 ч. 1651 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 22 Янв. 911. | 910 99192 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 31928. | 909 99648 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.