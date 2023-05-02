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Меренков Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меренков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
03 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
9106. Меренков Иван Андреевич, 19 л., Елецк. у., Предтеченск. в., с. Петрищева. Орловск. Губсуд., Ст. ст. 92, 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 3 мар. 926.

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