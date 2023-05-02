Безрукавый Петр Зиновьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безрукавый
- Имя
- Петр
- Отчество
- Зиновьев
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129986. БЕЗРУКАВЫЙ, ПЕТРЪ ЗИНОВЬевъ. К. Валковск. Коломакск. в., х. Шелестова, 32 л.; — У. Чл. О. С. по Богодуховск. у., 18 и 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 3 Сент. 909.
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