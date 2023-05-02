Безрукавый Петр Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезрукавый Петр Зиновьев

Безрукавый Петр Зиновьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безрукавый
Имя
Петр
Отчество
Зиновьев
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129986. БЕЗРУКАВЫЙ, ПЕТРЪ ЗИНОВЬевъ. К. Валковск. Коломакск. в., х. Шелестова, 32 л.; — У. Чл. О. С. по Богодуховск. у., 18 и 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 3 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close