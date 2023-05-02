Вельман Август Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вельман
- Имя
- Август
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47818. ВЕЛЬМАНЪ, АВГУСТЪ КАРЛОВЪ, 29 л. К. Везенберг. у., Салльск. в., д. Селлей; — Ревельск. О. С., 2 Окт. 910, 152, 152¹ и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (1647 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г. ), арест. отд. 4 г., съ зач. 7 м. и 16 дн. предв. заключ. Исп. 8 Нояб. 910. 906 61063 170 М. | 905 11496 170¹ М.
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