Вельман Август Карлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВельман Август Карлов

Вельман Август Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вельман
Имя
Август
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
47818. ВЕЛЬМАНЪ, АВГУСТЪ КАРЛОВЪ, 29 л. К. Везенберг. у., Салльск. в., д. Селлей; — Ревельск. О. С., 2 Окт. 910, 152, 152¹ и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (1647 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г. ), арест. отд. 4 г., съ зач. 7 м. и 16 дн. предв. заключ. Исп. 8 Нояб. 910. 906 61063 170 М. | 905 11496 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close