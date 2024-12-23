Кипецкий Сергей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кипецкий
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32204. КИПЕЦКІЙ, СЕРГѢЙ ПАВЛОВЪ. К. Нерехтск. у., Красинск. в., с. Еропкина, 26 л.; — Костромск. О. С. (во 2 р.), 149 и 1642 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Янв. 905 г., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Апр. 905. | 903 87031 170 М.
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