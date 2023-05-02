Самобаев Михаил Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самобаев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8686. САМОБАЕВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ, 25 л., Крапивенск. у., Спасск. в. и с. Верхсуд. Р. С. Ф. С. Р. Ст. ст. 114 ч. 2, 116 и 180, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. З г. Исп. 31 окт. 923.
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