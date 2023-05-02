Кутьев Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутьев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25789. КУТЬЕВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Волоколамск. у., Яропольск. в.; — Н. С. 5 зап. стр. п-ка Московск. окр. Подлог, лиш. св. 8 м. Осужд. 9 сент. 920.
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