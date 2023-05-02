Манусевич Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Манусевич
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8723. МАНУСЕВИЧ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., Тверск. г. Н. С. 8 уч. г. Краснодара. Ст. ст. 113 ч. 1, 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. в сентябре 923.
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