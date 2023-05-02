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Дунаев Фаддей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дунаев
Имя
Фаддей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
14747. ДУНАЕВ, ФАДДЕЙ СТЕПАНОВИЧ. Гр. Сенгилеевск. у., Кузоватовск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. г. Самары. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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