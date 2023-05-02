Докторов Анатолий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДокторов Анатолий Семенович

Докторов Анатолий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Докторов
Имя
Анатолий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3993. ДОКТОРОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л., г. Камышина. Саратовск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 12 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.