Водейко Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Водейко
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47979. ВОДЕЙКО, ИВАНЪ (безъ отч. ), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Лидск. у., Мытлянск. в., д. Новоселокъ; — Вилен. О. С., 17 Дек. 910, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. ), арест. отд. 3 г. Исп. 7 Марта 911. 910 85625 2 ч. 1655 У. 908 101298 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 34324. 905 1515 1655 У. | 902 85870 169 М. 903 54851 170 М. | 900 69912 174 М.
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